شكرا لاهتمامكم بخبر عن أوقح إطلالة على الكوكب .. رهف القنون تفقد عقلها و تظهر بتنورة قصيرة جدا دون ملابس داخلية فأنكشفت اعظائها في اوقح جلسة تصوير !! على موقع دوت الخليج.

الرياض - روايدا بن عباس - لاقت صورة رهف القنون ضجة واسعة تعرضت بها لإنتقادات حادة من قبل المتابعين بسبب ابراز مفاتنها بطريقة فاضحة بأرتدائها تنوره قصيرة جدا اظهرت مناطقها الحساسة مما اتهمها المتابعين بتشويه صورة الفتيات السعوديات، بينما اعتبر البعض ان اطلالتها عادية مقارنة باطلالاتها السابقة والتي تجاوزت بها الخطوط الحمراء.

وبعد فضيحة ظهورها بقبلات حميمية مع فتاة داخل سيارة، كشفت رهف القنون عن هوية حبيبتها، عبر خاصية "إنستغرام ستوري" حيث نشرت صورة تجمعها بفتاة شقراء تُدعى "سيدني إليسا"، وأرفقتها بتعليق "My Girlfriend" أي "حبيبتي".

ويمتنع الخليج الان عن نشر الصور أحتراماًَ وتقديراً لمتابعيه الأفاضل