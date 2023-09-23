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أحمد جودة - القاهرة - بعد ظهورها بالقهوة والعباءة والمبخرة والعلم السعودي زوجة كريستيانو رونالدو جورجينا رودريجيز تتصدر التريند

بمناسبة اليوم الوطني السعودي.. زوجة كريستيانو رونالدو جورجينا تتصدر التريند لهذا السبب.

تصدرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة نجم منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو التريند بعد أن ظهرت أمس الجمعة وهي مرتدية عباءة سعودية باللون الأخضر، وذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني السعودي.

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حيث تدوال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الصور والفيديوهات، لـ جورجينا رودريجيز، أثناء احتفالها باليوم الوطني السعودي الـ 93.

وظهرت جورجيا رودريجيز، وهي تتسوق من أحد المتاجر في الرياض، وترتدي عباءة لونها قريب من اللون الأخضر، وكانت تحمل علم المملكة العربية السعودية في يديها، وظهرت وهي تتحدث العربية قائلة:" قهوة please"، وتشرب القهوة العربية.

لفت الأنظار

بمناسبة اليوم الوطني السعودي.. زوجة كريستيانو رونالدو جورجينا تتصدر التريند لهذا السبب

ولفتت عارضة الأزياء الإسبانية أنظار الجمهور السعودي بعد أن ظهرت في مقطع فيديو وهي تمسك في يدها مبخرة وتقوم باستنشاقها معبرة عن إعجابها الشديد برائحة البخور.

تكرار الأمر

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تظهر فيها عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز وهي ترتدي العباءة، حيث كان ظهورها لأول مرة بالعباءة كان في أحد ملاعب قطر أثناء إقامة فعاليات كأس العالم الماضي، وذلك خلال استضافة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته الشيخة موزا لجورجينا وأبناء كريستيانو رونالدو، في إحدى مباريات كأس العالم.

وكانت المرة الثانية التي ارتدت خلالها جورجينا العباءة كان أثناء حفل استقبال جماهير نادي النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد التعاقد معه، داخل ملعب مرسول بارك في يناير الماضي.

حضور الفاعليات

بمناسبة اليوم الوطني السعودي.. زوجة كريستيانو رونالدو جورجينا تتصدر التريند لهذا السبب

وتحرص عارضة الازياء جورجينا رودريجيز على حضور كافة الفاعليات في مختلف أنحاء العالم، حيث ظهرت مؤخرًا على وهي موجودة على السجادة الحمراء لفعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 80 في هذا العام، وظهرت وهي داخل طائرتها الخاصة وقامت بنشر صور عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" فور وصولها إلى إيطاليا وعلقت عليها قائلة: "للعام الخامس في فينيسيا وحبها في قلبي".

سعر عباءة جورجينا رودريجيز

وبعد ظهورها بالعباءة الخضراء بدأ الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي في السؤال عن سعر العباءة التي تردديها جورجينا رودريجيز في اليوم الوطني السعودي، حيث أشار بعض المهتمين بمجال الملابس إلى أن سعر العباءة يبلغ 2000 ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 16 ألف جنيه مصري.

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

وظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل أيام قليلة وهو يحتفل باليوم الوطني السعودي، حيث ظهر وهو يرتدي الملابس السعودية، ويحمل في يده سيف ويقوم بالرقص به، وكان نادي النصر قد احراز انتصارًا أمس على فريق النادي الأهلي بنتيجة 4-3 في مباراة شهدت تسجيل هدفين من قبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليرفع الفريق رصيده إلى 15 نقطة، ويتواجد بالمركز الخامس بعد مرور 7 جولات.

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الاحتفال باليوم الوطني السعودي

اليوم الوطني السعودي

ويشار إلى أن اليوم الوطني السعودي، هو الاحتفال الرسمي بتوحيد المملكة العربية السعودية، وهو اليوم الذي أُصدر فيه المرسوم الملكي بواسطة الملك عبد العزيز، بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية وكان ذلك في عام 1932.

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وكانت قد انطلقت فعاليات اليوم الوطني السعودي، بعد إصدار الهوية الخاصة للاحتفال تحت شعار نحلم ونحقق، وهو الشعار الذي كان قد كشف عنه المستشار تركي آل الشيخ،رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.