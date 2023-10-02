نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رياح خفيفة ودرجة حرارة عالية...تعرف علي حالة الطقس في الدمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرف علي حالة الطقس في الدمام ومناخ المملكة العربية السعودية

يتميز مناخ المملكة العربية السعودية بأنه مناخ شبه جاف أو صحراوي جاف، يتسم بارتفاع درجة الحرارة حيث أن درجة الحرارة العظمى تترواح في فصل الصيف بين 35 إلى 45 درجة مئوية، ويوجد انخفاض شديد في سقوط الأمطار السنوية، ما عدا منطقة عسير التي تستقبل 300 ملم من الأمطار سنويًا.

حالة الطقس في الدمام

حالة الطقس اليوم الثلاثاء في الدمام

طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، ستكون حالة الطقس في الدمام اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 حارة وصافية ومشمسة، مع درجة حرارة عالية تصل إلى 40 درجة مئوية، ودرجة الحرارة الصغرى 28 درجة مئوية. واحتمالية سقوط الأمطار اليوم في الدمام ضئيلة جدًا، فوفقًا للتوقعات احتمال هطول الأمطار في الدمام في النهار 0%، ويرتفع احتمال سقوط الأمطار إلى 10% في الليل.

الظروف الجوية اليوم الثلاثاء في الدمام

حسب توقعات حالة الطقس في الدمام، سوف تهب رياح خفيفة من الشرق بسرعة تصل إلى 15 كيلومترًا في الساعة في فترة ما بعد الظهيرة. وهذه الرياح لا تشكل خطرًا، ولكنها قد تتسبب في بعض الغبار والعواصف الرملية. ولا يوجد احتمال لسقوط الأمطار في النهار، ولكن يوجد احتمال ضئيل لسقوط الأمطار في الليل.

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الرطوبة المتوقعة اليوم الثلاثاء في الدمام

يتوقع حالة الطقس في الدمام أن الرطوبة ستكون يوم الثلاثاء منخفضة إلى متوسطة، فستكون نسبة الرطوبة في الصباح نحو 28%، وسترتفع إلى 50% في فترة ما بعد الظهيرة، وستنخفض الرطوبة مرة أخرى إلى نحو 25% بعد الغروب. إن نسبة الرطوبة اليوم في الدمام لا تشكل أي خطر، ولكنها قد تؤدي إلى الشعور بالتعب والحر الشديد.

حالة الطقس في الدمام

نصائح لتجنب الشعور بالحرارة المرتفعة في الدمام اليوم

حسب توقعات الأرصاد الجوية في الدمام، فإن اليوم سيكون يومًا حارا تصل فيه الحرارة إلى 41 درجة مئوية، لذا إليك بعض النصائح لتجنب الشعور بالحر:

عليك شرب الكثير من السوائل.

ارتداء ملابس مريحة وخفيفة.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

حاول الحفاظ على برودة منزلك.

احرص على الجلوس في أماكن وجود الظل.

حالة الطقس في الدمام



توقعات حالة الطقس غدًا الاربعاء في الدمام

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس في الدمام غدًا الأربعاء 4 أكتوبر 2023 ستكون حارة جدًا، حيث أن درجة الحرارة العظمى ستصل إلى 41 درجة مئوية، والصغرى 27 درجة مئوية. وسيكون هناك رياح خفيفة معتدلة قادمة من الشمال بسرعة 20 كيلومترًا في الساعة. والرطوبة النسبية ستكون منخفضة وستبلغ نحو 25%. ولا يوجد أي احتمال لسقوط الأمطار على مدينة الدمام غدًا.

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