نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة مطارات جدة تعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مطارات جدة عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية لحملة البكالوريوس للعمل بمحافظة جدة.

التخصصات المطلوبة:

– التخصصات الإدارية.

– التخصصات التقنية.

– التخصصات الهندسية.

الوظائف الشاغرة:

1- مدير التخطيط والرقابة.

2- رئيس قسم مركز بيانات تكنولوجيا المعلومات.

3- أخصائي الفواتير.

4- مدير إدارة الأصول وتحسين العمليات.

5- أخصائي تجربة المطار.

6- أخصائي المشتريات / إدارة العقود.

7- أخصائي المشتريات.

8- رئيس قسم الأصول الثابتة والمخزون.

9- رئيس قسم التدقيق.

10- مدقق داخلي.

11- أخصائي حسابات الدفع.

12- أخصائي محاسبة.

13- أخصائي إدارة مخاطر الموردين.

14- رئيس قسم برامج إدارة المشاريع.

15- مدير معايير الوقود والامتثال.

16- رئيس قسم الحوكمة والامتثال للأمن السيبراني.

17- رئيس قسم استراتيجية سلسلة التوريد.

18- رئيس قسم التحقيقات.

19- مدير الفعاليات والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة مطارات جدة عن رغبتها في تعيين كادر موظفين من الحاصلين على شهادة البكالوريوس فأعلى، وذلك للعمل في محافظة جدة وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه

الوظائف المطلوبة

مدير مركز الدفاع عن الأمن السيبراني.

مدير تميز رأس المال البشري.

مدير عام العقارات التجارية.

رئيس قسم حوكمة الأمن السيبراني والامتثال.

رئيس قسم التعويضات والمزايا.

رئيس قسم الإعلام والمحتوى.

أخصائي التطوير التنظيمي.

رئيس قسم البنية التحتية.

رئيس قسم رقمنة المطارات والابتكار.

رئيس قسم التحقيق.

رئيس قسم استراتيجية سلسلة التوريد.

المسميات الوظيفية

أخصائي مشتريات / إدارة العقود.

أخصائي المشتريات.

رئيس قسم الأصول الثابتة والمخزون.

وظيفة الدعم رئيس قسم التدقيق.

مراجع داخلى.

أخصائي أب.

أخصائي المحاسبة.

أخصائي VRM.

رئيس قسم الدورة الشهرية.

مدير أداء المناولة الأرضية (GHPM)