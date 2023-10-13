نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هطول أمطار..توقعات طقس المملكة العربية السعودية اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هطول أمطار..توقعات طقس المملكة العربية السعودية اليوم يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، بمتابعة كل ما هو جديد بشأن طقس السعودية اليوم الذي من المقرر له أن يشهد أمطار رعدية ما بين المتوسطة والغزيرة ورياح نشطة وفقًا للبيان الصادر من قبل المركز الوطني للأرصاد السعودية، خلال التقرير المفص سنتعرف ماذا قال خبير الأرصاد عن حالة الطقس في شهر أكتوبر؟.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية السعودية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية السعودية أن تكون الأجواء اليوم الجمع 13 أكتوبر 2023 دافئة ورطبة في معظم مناطق المملكة، مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.

وبحسب توقعات الهيئة، فإن درجات الحرارة في الرياض ستتراوح بين 26 و32 درجة مئوية، وفي جدة بين 28 و34 درجة مئوية، وفي الدمام بين 29 و35 درجة مئوية

الأجواء الدافئة والرطبة في معظم مناطق المملكة

أما غدًا السبت 14 أكتوبر 2023، فمن المتوقع أن تستمر الأجواء الدافئة والرطبة في معظم مناطق المملكة، مع احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.

ونشرت الأرصاد السعودية بيانًا مفصلًا عن درجات الحرارة اليوم في السعودية، وذكرت أنه مائلة للانخفاض الطفيف على معظم الأنحاء، وفي السطور التالية تفاصيل درجات الحرارة اليوم في السعودية.

مكة المكرمة 41 28

المدينة المنورة 39 26

الرياض 38 22

جدة 37 28

الدمام 40 26

أبها 27 14

تبوك 34 20

بريدة 39 21

حائل 36 21

الباحة 27 16

عرعر 34 23

سكاكا 35 24

جازان 37 30

نجران 34 20

الخرج 39 24

المجمعة 37 23

وادي الدواسر 37 24

الدوادمي 37 23

شرورة 36 23

طريف 29 18

الطائف 31 18

القنفذة 36 28

ينبع 38 27

العلا 39 26

الأحساء 40 23

حفر الباطن 42 25

بيشة 34 21

الوجه 30 24

نصائح هامه توجهها هيئة الأرصاد الجوية السعودية

نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة للسلامة في ظل الأجواء الدافئة والرطبة المتوقعة اليوم وغدًا.

ومن هذه الإجراءات مايلي:-