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أحمد جودة - القاهرة - رياح وأمطار متفرقة في محافظات السعوديه اليوم

دافئة ورطبة..طقس محافظة جدة العظمى34 درجة مئوية يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، بمتابعة كل ما هو جديد بشأن طقس السعودية اليوم الذي من المقرر له أن يشهد أمطار رعدية ما بين المتوسطة والغزيرة ورياح نشطة وفقًا للبيان الصادر من قبل المركز الوطني للأرصاد السعودية، خلال التقرير المفص سنتعرف ماذا قال خبير الأرصاد عن حالة الطقس في شهر أكتوبر؟.

هيئة الأرصاد الجوية السعودية

دافئة ورطبة..طقس محافظة جدة العظمى34 درجة مئوية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية السعودية أن تكون الأجواء اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 دافئة ورطبة في معظم مناطق المملكة، مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.

وبحسب توقعات الهيئة، فإن درجات الحرارة في الرياض ستتراوح بين 26 و32 درجة مئوية، وفي جدة بين 28 و34 درجة مئوية، وفي الدمام بين 29 و35 درجة مئوية.

الأرصاد السعودية عن المركز..منطقة حفر الباطن

وأفاد بيان الإعلامي الأرصاد السعودية عن المركز بأن من المقرر أن تشهد منطقة حفر الباطن تصل درجة الحرارة العظمي 42 مئوية، كما تسجل منطقة السودة درجة حرارة أقل من 12 مئوية، فيما تصل نسبة الرطوبة في الدمام 95%.

وأضاف أن السنة بها أربع فصول وهم الصيف والخريف والشتاء والربيع موزعين على 12 شهر وكل فصل فيه 3 شهور، وخلال فصول السنة يتخللها الكثير من المواسم.وأشار إلى أن شهر أكتوبر الحالي يعد موسم انتقالي بين الرياح المثيرة للأتربة والغبار خلال فصل الصيف، وتصبح الرطوبة الخانقة عبارة عن ضباب.

الطقس اليوم في السعودية مستمر في سقوط أمطار رعدية

قالت الأرصاد إن الطقس اليوم في السعودية مستمر في سقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

دافئة ورطبة..طقس محافظة جدة العظمى34 درجة مئوية

وتابعت أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية المسبوقة برياح نشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل

المركز الوطني للأرصاد السعودي عن حالة الطقس اليوم في المملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد السعودي عن حالة الطقس اليوم في المملكة، حيث أوضح المركز أن هناك اضطرابا شديدا في الطقس على مناطق من جازان وعسير، الباحة، تمتد إلى مكة المكرمة.

وأطلقت الأرصاد الإنذار الأحمر على مناطق من جازان وعسير، الباحة، والإنذار البرتقالي على مكة المكرمة، وستشهد تلك المناطق سقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.