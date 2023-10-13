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أحمد جودة - القاهرة - رياح وأمطار غزيرة بالمملكة العربية السعودية اليوم

أمطار ورياح شديدة..طقس الدمام بالسعودية اليوم يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، بمتابعة كل ما هو جديد بشأن طقس السعودية اليوم الذي من المقرر له أن يشهد أمطار رعدية ما بين المتوسطة والغزيرة ورياح نشطة وفقًا للبيان الصادر من قبل المركز الوطني للأرصاد السعودية، خلال التقرير المفص سنتعرف ماذا قال خبير الأرصاد عن حالة الطقس في شهر أكتوبر؟.

المركز الوطني للأرصاد السعودي عن حالة الطقس اليوم في المملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد السعودي عن حالة الطقس اليوم في المملكة، حيث أوضح المركز أن هناك اضطرابا شديدا في الطقس على مناطق من جازان وعسير، الباحة، تمتد إلى مكة المكرمة.

وأطلقت الأرصاد الإنذار الأحمر على مناطق من جازان وعسير، الباحة، والإنذار البرتقالي على مكة المكرمة، وستشهد تلك المناطق سقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

سقوط أمطار رعدية.. هيئة الأرصاد الجوية

قالت الأرصاد إن الطقس اليوم في السعودية مستمر في سقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وتابعت أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية المسبوقة برياح نشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل.

خبير الأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية

يذكر أن كشف الدكتور خالد الزعاق، خبير الأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية، عن أن طقس السعودية في شهر أكتوبر الذي يعد الشهر الفاصل بين شدة حر الصيف والطقس المعتدل، حيث أن من المقرر أن يبدأ فصل الخريف الفلكي يوم 23 من سبتمبر وحتى يوم 23 من شهر ديسمبر 2023.وأفاد خبير الأرصاد الجوية بالسعودية، بأن فصل الخريف يختلف من منطقة إلى أخرى، حيث مع دخول موسم الوسم وتحديدًا في منتصف شهر أكتوبر من كل سنة.

وأفاد بيان الإعلامي الأرصاد السعودية عن المركز بأن من المقرر أن تشهد منطقة حفر الباطن تصل درجة الحرارة العظمي 42 مئوية، كما تسجل منطقة السودة درجة حرارة أقل من 12 مئوية، فيما تصل نسبة الرطوبة في الدمام 95%.

وأضاف أن السنة بها أربع فصول وهم الصيف والخريف والشتاء والربيع موزعين على 12 شهر وكل فصل فيه 3 شهور، وخلال فصول السنة يتخللها الكثير من المواسم.

وأشار إلى أن شهر أكتوبر الحالي يعد موسم انتقالي بين الرياح المثيرة للأتربة والغبار خلال فصل الصيف، وتصبح الرطوبة الخانقة عبارة عن ضباب.