طقس تبوك اليوم..موجة باردة ورياح شديدة والأرصاد الجوية السعودية توضح

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أحمد جودة - القاهرة - طقس تبوك اليوم..موجة باردة ورياح شديدة والأرصاد الجوية السعودية توضحطقس السعودية اليوم 2023 المركز الوطني للأرصاد حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، اليوم الأربعاء، من هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

طقس السعوديه اليوم تحديدًا محافظة تبوك

يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، بمتابعة كل ما هو جديد بشأن طقس السعودية اليوم الذي من المقرر له أن يشهد أمطار رعدية ما بين المتوسطة والغزيرة ورياح نشطة وفقًا للبيان الصادر من قبل المركز الوطني للأرصاد السعودية، خلال التقرير المفص سنتعرف ماذا قال خبير الأرصاد عن حالة الطقس في شهر أكتوبر؟.

هيئة الأرصاد الجوية السعودية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية السعودية أن تكون الأجواء اليوم الجمة 13 أكتوبر 2023 دافئة ورطبة في معظم مناطق المملكة، مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.

وبحسب توقعات الهيئة، فإن درجات الحرارة في الرياض ستتراوح بين 26 و32 درجة مئوية، وفي جدة بين 28 و34 درجة مئوية، وفي الدمام بين 29 و35 درجة مئوية، وفي تبوك بين32 و17 درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.

خبير الأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية

كشف الدكتور خالد الزعاق، خبير الأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية، عن أن طقس السعودية في شهر أكتوبر الذي يعد الشهر الفاصل بين شدة حر الصيف والطقس المعتدل، حيث أن من المقرر أن يبدأ فصل الخريف الفلكي يوم 23 من سبتمبر وحتى يوم 23 من شهر ديسمبر 2023.

وأفاد خبير الأرصاد الجوية بالسعودية، بأن فصل الخريف يختلف من منطقة إلى أخرى، حيث مع دخول موسم الوسم وتحديدًا في منتصف شهر أكتوبر من كل سنة

نصائح تهم المواطنين من قبل هيئة الأرصاد الجوية بالمملكة

نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة للسلامة في ظل الأجواء الدافئة والرطبة المتوقعة اليوم وغدًا