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أحمد جودة - القاهرة - تراجع درجات الحرارة..تعرف على طقس الأحساء خلال الأيام المقبلة، أعلن المركز الوطني للأرصاد السعودي عن حالة الطقس اليوم في المملكة، حيث أوضح المركز أن هناك اضطرابا شديدا في الطقس على مناطق من جازان وعسير، الباحة، تمتد إلى مكة المكرمة، طقس الأحساء غدًا السبت. 2023.10.14 · 42° · 25° · 29° ; الأحد. 2023.10.15 · 42° ·.

تحذير هيئة الأرصاد الجوية السعودية

وأطلقت الأرصاد الإنذار الأحمر على مناطق من جازان وعسير، الباحة، والإنذار البرتقالي على مكة المكرمة، وستشهد تلك المناطق سقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

كشف الدكتور خالد الزعاق، خبير الأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية، عن أن طقس السعودية في شهر أكتوبر الذي يعد الشهر الفاصل بين شدة حر الصيف والطقس المعتدل، حيث أن من المقرر أن يبدأ فصل الخريف الفلكي يوم 23 من سبتمبر وحتى يوم 23 من شهر ديسمبر 2023.

وأفاد خبير الأرصاد الجوية بالسعودية، بأن فصل الخريف يختلف من منطقة إلى أخرى، حيث مع دخول موسم الوسم وتحديدًا في منتصف شهر أكتوبر من كل سنة

وأضاف أن السنة بها أربع فصول وهم الصيف والخريف والشتاء والربيع موزعين على 12 شهر وكل فصل فيه 3 شهور، وخلال فصول السنة يتخللها الكثير من المواسم.وأشار إلى أن شهر أكتوبر الحالي يعد موسم انتقالي بين الرياح المثيرة للأتربة والغبار خلال فصل الصيف، وتصبح الرطوبة الخانقة عبارة عن ضباب.

الأرصاد الجوية..الطقس مستمر في سقوط أمطار رعدية

يذكر أن قالت الأرصاد إن الطقس اليوم في السعودية مستمر في سقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وتابعت أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية المسبوقة برياح نشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل.

نصائح هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين

نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة للسلامة في ظل الأجواء الدافئة والرطبة المتوقعة اليوم وغدًا.