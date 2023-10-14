نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبورة واتربة..تراجع درجات الحرارة في طقس السعوديه الأسبوع القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الطقس غدا غائم جزئيا مع تراجع شديد في درجات الحرارة

شبورة واتربة..تراجع درجات الحرارة في طقس السعوديه الأسبوع القادم، حذر المركز الوطني للأرصاد من طقس السعودية الاسبوع المقبل، من المتوقع هطول الأمطار الرعدية على عدد من المناطق في مختلف أنحاء المملكة، ويرصد «موقع دوت الخليج» طقس السعودية مكة اليوم، ومختلف المناطق على مستوى المملكة.

طقس السعوديه.. استمرار الامطار والسيول والرياح

حيث أعلنت الأرصاد السعودية عن مناطق ستواجه اليوم أمطارًا رعدية وسيول، يصاحبها رياح مثيرة للأتربة وغبار، مما يؤثر على الرؤية الأفقية، وحذرت الاقتراب من مناطق جريان المياه، ومن المتوقع تكون الضباب وذلك خلال الساعات الأولى من الليل وتستمر حتى الصباح الباكر.

وتابع المركز الوطني للأرصاد عبر «تويتر» في رفع التحذير للون الأحمر، دليلًا على حالة الاضطرابات الجوية التي تشهدها البلاد، وضرورة أخذ الحيطة والحذر، إلى جانب أن طقس السعودية يعاني منذ فترة من الأمطار الرعدية والمتوسطة إلى الغزيرة على مختلف المناطق، مع ارتفاع درجات الحرارة.

الأرصاد السعوديه..طقس مكة اليوم سيواجه ضباب في الليل

كشفت الأرصاد السعودية عن المناطق التي ستشهد أمطارًا رعدية وسيول ومنها، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتمتد إلى الإجزاء الجنوبية، وأكدت على أن طقس السعودية مكة اليوم سيواجه الضباب في الليل المتأخر حتى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

وكشفت الأرصاد السعودية عن توقعات درجات الحرارة اليوم في السعودية، وجاءت كالآتي:

مكة المكرمة 42 29

المدينة المنورة 41 25

الرياض 38 19

جدة 37 27

الدمام 40 27

أبها 27 14

تبوك 33 19

بريدة 38 20

حائل 36 21

الباحة 27 17

عرعر 33 21

سكاكا 35 22

جازان 37 30

نجران 33 19

الخرج 39 24

المجمعة 37 23

وادي الدواسر 37 23

الدوادمي 37 22

شرورة 36 23

طريف 31 17

الطائف 31 18

القنفذة 35 28

ينبع 39 27

العلا 39 24

الأحساء 41 24

حفر الباطن 40 24

بيشة 34 21

نصائح هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين

نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة للسلامة في ظل الأجواء الدافئة والرطبة المتوقعة اليوم وغدًا.

ومن هذه الإجراءات مايلي:-