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أحمد جودة - القاهرة - رياح وعاصفة قوية على المملكة العربية السعودية

سقوط أمطار رعدية..طقس السعوديه تحديدًا بمكة المكرمة، نبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين المقيمين في منطقة جازان من طقس السعودية اليوم، ومواجهة الأمطار الرعدية المستمرة على منطقة جازان يصاحبها الصواعق الخطرة، مما يستدعي التزام المنازل، واستطرد أن الصواعق الرعدية والأمطار مستمرة طوال اليوم حتى الساعة 9 مساءً.

وتشمل المناطق المحيطة لـ جازا، ومنها محافظات أبوعريش، أحد المسارحة، الطول، صامطة، صبيا، ضمد، حارث، الريث، الداير بني مالك، العارضة، فيفا.

المركز الوطني للأرصاد عبر «تويتر» في رفع التحذير للون الأحمر

حيث تابع المركز الوطني للأرصاد عبر «تويتر» في رفع التحذير للون الأحمر، دليلًا على حالة الاضطرابات الجوية التي تشهدها البلاد، وضرورة أخذ الحيطة والحذر، إلى جانب أن طقس السعودية يعاني منذ فترة من الأمطار الرعدية والمتوسطة إلى الغزيرة على مختلف المناطق، مع ارتفاع درجات الحرارة.

كشفت الأرصاد السعودية عن المناطق التي ستشهد أمطارًا رعدية وسيول ومنها، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتمتد إلى الإجزاء الجنوبية، وأكدت على أن طقس السعودية مكة اليوم سيواجه الضباب في الليل المتأخر حتى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الأرصاد السعودية عن توقعات درجات الحرارة اليوم في السعودية

وكشفت الأرصاد السعودية عن توقعات درجات الحرارة اليوم في السعودية، وجاءت كالآتي:

مكة المكرمة 42 29

المدينة المنورة 41 25

الرياض 38 19

جدة 37 27

الدمام 40 27

أبها 27 14

تبوك 33 19

بريدة 38 20

حائل 36 21

الباحة 27 17

عرعر 33 21

سكاكا 35 22

جازان 37 30

نجران 33 19

الخرج 39 24

المجمعة 37 23

وادي الدواسر 37 23

الدوادمي 37 22

شرورة 36 23

طريف 31 17

الطائف 31 18

القنفذة 35 28

ينبع 39 27

العلا 39 24

الأحساء 41 24

حفر الباطن 40 24

بيشة 34 21

الوجه 31 24

رفحاء 37 24

القريات 30 17

السودة 23 12

روضة التنهات 38 22

صحراء الدهناء 39 23

الصمان 40 23

نصائح لسلامة المواطنين

نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة للسلامة في ظل الأجواء الدافئة والرطبة المتوقعة اليوم وغدًا.

ومن هذه النصائح مايلي:-