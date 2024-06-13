نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة تطالب ضيوف الرحمن بضرورة حمل بطاقة نسك في كل خطوات رحلة الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، على ضرورة حمل بطاقة "نسك" في جميع مراحل رحلة الحج 1445. وأشارت الوزارة إلى عدة أسباب تجعل وجود هذه البطاقة مع كل حاج أمرًا ضروريًا:

تسهيل خدمات الحج: تساعد بطاقة "نسك" في تسهيل الخدمات المقدمة للحجاج.

تساعد بطاقة "نسك" في تسهيل الخدمات المقدمة للحجاج. بطاقة تعريفية: تعمل البطاقة كهوية تعريفية للحاج.

تعمل البطاقة كهوية تعريفية للحاج. تصريح الحج: تُعتبر البطاقة تصريحًا رسميًا لأداء مناسك الحج.

تُعتبر البطاقة تصريحًا رسميًا لأداء مناسك الحج. شهادة إتمام الحج: تحتوي البطاقة على شهادة إتمام الحج.

بناءً على هذه الأسباب، شددت الوزارة على أهمية حمل بطاقة "نسك" في جميع مناسك الحج والحفاظ عليها من الضياع.

تقديم المساعدة عبر بطاقة "نسك"

أوضحت وزارة الحج والعمرة أن بطاقة "نسك" تساهم في تقديم المساعدة للحجاج في عدة مواقف، منها:

في حالة الضياع: يمكن التعرف على عنوان سكن الحاج باستخدام البطاقة.

يمكن التعرف على عنوان سكن الحاج باستخدام البطاقة. التواصل مع قائد المجموعة: تحتوي البطاقة على رقم التواصل مع قائد المجموعة.

الطوارئ الطبية: تحتوي البطاقة على السجل الصحي للحاج، مما يسهل تقديم المساعدة الطبية في حالات الطوارئ.

تحتوي البطاقة على السجل الصحي للحاج، مما يسهل تقديم المساعدة الطبية في حالات الطوارئ. التنقل بين المشاعر المقدسة: تسجل البطاقة كل المواقع الهامة أثناء أداء مناسك الحج، مما يسهل التنقل بين المشاعر المقدسة.

تؤكد هذه الإجراءات على أهمية بطاقة "نسك" في ضمان رحلة حج ميسرة وآمنة للحجاج.