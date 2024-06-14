نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة: نسبة تحصينات حجاج الداخل بلغت 99% وإلغاء تصاريح 150 حاجًا لعدم استكمال التحصينات المطلوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت وزارة الصحة أن نسبة حجاج الداخل الذين تلقوا التحصينات اللازمة في موسم حج هذا العام 1445هـ بلغت 99%، فيما تم إلغاء تصاريح 150 حاجًا من قبل الجهات المختصة لعدم استكمال التحصينات المطلوبة.

وبينت الصحة أن صحة وسلامة ضيوف الرحمن أولوية حتى يتمكن الحجاج من أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة، ولضمان وقايتهم من الأمراض المعدية والحفاظ على الصحة العامة في المشاعر المقدسة.

وكانت الصحة قد دعت في وقت سابق الراغبين في أداء الحج من داخل المملكة إلى الحرص على استكمال جرعات التطعيمات قبل الحج بفترة كافية مع توثيقها في تطبيق "صحتي"