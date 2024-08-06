نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمير سلمان بن سلطان يستقبل رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة في مكتبه بمقر الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة مازن بن إبراهيم رجب.

واطلع سموه على تقرير نتائج أعمال الغرفة للربع الثاني من العام 2024م، كما استمع من قِبل رئيس الغرفة لشرح وتصور عام لأعمال الغرفة للفترة القادمة، وسُبل تعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية ورفع مساهمته في ناتج المحتوى المحلي تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

وقدم رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة شكره وأعضاء المجلس وبالنيابة عن قطاع الأعمال، لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه وسمو نائبه لأعمال الغرفة وجهودها المبذولة في تطوير المجالات التي من شأنها المساهمة بتحقيق التنمية المستدامة