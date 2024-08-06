نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجواء منطقة الباحة بين الضباب وزخات المطر المستمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنعم منطقة الباحة خلال موسم الصيف بأجواء ماطرة وضباب وبرودة الجو التي جعلت على نفوس المصطافين والأهالي مزيدًا من البهجة والسعادة، والتقاط الصور الجمالية للأجواء وتوثيقها من خلال هواتفهم الذكية.

عدسة "واس" رصدت استمتاع السياح والزوار بالأجواء الضبابية والماطرة وخروجهم للتنزه والاستمتاع بالأجواء بمنتزه رغدان، والحسام، والأمير مشاري بغابة خيرة، والشروق، وطيبة الاسم بالعقيق، وحديقة الشلال بمحافظة بني حسن، والدانة بمحافظة بلجرشي كونها تعد أشهر المواقع المميزة من حيث مواقعها وتوفر جميع الخدمات بها لاستقطاب مثل هذه الأنشطة التي يفضلها السياح.

وتعد منطقة الباحة إحدى الوجهات السياحية السبع التي اختارتها وزارة السياحة لتكون وجهة سياحية جاذبة للزوار والسياح في موسم الصيف لهذا العام ضمن موسم روح السعودية