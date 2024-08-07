نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأجواء الغائمة والممطرة تدفع أهالي العاصمة المقدسة للتنزه في الحدائق ومرافق الترفيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعيش العاصمة المقدسة هذه الأيام أجواء ماطرة حيث أسهمت تلك الأمطار التي تساقطت على مكة المكرمة منذ يوم الجمعة الماضي في تخفيض درجات الحرارة وهو ما شجع الأهالي للخروج إلى المتنزهات والحدائق للاستمتاع بالأجواء العليلة.

وتشهد المناطق المحيطة بالعاصمة المقدسة توافد العديد من المواطنين والمقيمين مع أسرهم لقضاء أجمل الأوقات في الأجواء الماطرة اللطيفة.

ووثقت "واس" بعض مظاهر الحالة المطرية، والأجواء ما بين الماطرة والغائمة في المتنزهات والحدائق وطريق والجموم وحي حراء الثقافي وغيرها من المتنزهات