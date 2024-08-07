أمانة الأحساء تُفعّل مواقع تنبيه لتغيير حدود السرعة على الطرق تحقيقًا للسلامة المرورية

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أحمد جودة - القاهرة - فعلت أمانة الأحساء، ممثلة في وكالة المشاريع، "موقع التنبيه لتغيير حد السرعة في الطرق"، وذلك تعزيزًا للسلامة المرورية وتحقيقًا لمستهدفات برنامج جودة الحياة.

وبدأ التطبيق في أول موقع على مدخل الأحساء شمالًا (طريق الظهران) للقادمين من مدينة الدمام، حيث تُعد أمانة الأحساء من الأمانات الرائدة في تطبيق هذه الخاصية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تنبيه السائقين بتغيير حد السرعة في الطريق من 120 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة.

يُذكر أن الموقع المحدد يتميز بتجهيزات تشمل مجموعة من عناصر السلامة والعلامات المرورية الأرضية، بما في ذلك علامات مسبقة الصنع تحدد "حد السرعة الجديدة"، بالإضافة إلى مسار دهان أحمر بارد مزدوج المكون