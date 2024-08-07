نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمعية المراجعين الداخليين تواصل لقاءاتها المهنية وتجمع 60 مراجعًا داخليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أقامت الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، اللقاء المهني الثالث، بحضور معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، كضيف رئيسي، وبمشاركة أكثر من 60 رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا للمراجعة الداخلية في المملكة.

وتناول اللقاء أبرز تحديات المهنة في المملكة على الصعيد التشريعي والتنظيمي لإدارات المراجعة الداخلية، بالإضافة إلى احتياجات الكوادر المهنية، وسبل إيجاد أفضل الحلول من خلال الخبرات ونشر أفضل الممارسات المهنية، التي يؤمل منها أن تعالج هذه التحديات.

وركز على التحديثات الجديدة على المهنة ومعاييرها على الصعيدين التشريعي والتنظيمي لإدارات المراجعة الداخلية، بالإضافة إلى احتياجات الكوادر المهنية، وسبل إيجاد أفضل الحلول من خلال الخبرات ونشر أفضل الممارسات المهنية، إضافة إلى ما تواجهه المهنة من تحديات من النواحي التنظيمية وتطوير الكوادر البشرية، بالإضافة إلى استعراض المبادرات المستقبلية للجمعية والتي تعمل عليها بغية الاستدامة في تحسين الأداء وتطوير أساليب التطبيق للمهنة.

وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله الشبيلي من جانبه، أن لقاء قادة المراجعة الداخلية الثالث جاء ليدعم توجهات الجمعية المستقبلية التي سيكون لها الأثر على خارطة أعمال المهنة دوليّاُ، ولتفعيل أهمية التعاون بين رواد قادة المراجعة وتبادل الخبرات فيما بينهم لتطوير المهنة ورفع مستوى الوعي المجتمعي والمؤسسي.

ونوه على مدى أهمية هذه اللقاءات وما لها من أثر إيجابي في تسريع عجلة التطوّر للمهنة وممارسيها ووضع الخطط المستقبلية، مدعومةً بعمل مستمر من قبل المنظومة الرقابية وفق الإستراتيجيات الموضوعة بدقة عالية لمواكبة كل المستجدات علميًا وتقنيًا فيما يتعلق بمهنة المراجعة الداخلية