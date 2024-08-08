نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية تختتم ورشة عمل "نظام الآثار والتراث العمراني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، بالتعاون مع هيئة التراث اليوم، ورشة عمل تدريبية بعنوان "التعريف بنظام الآثار والتراث العمراني"؛ التي استمرت على مدار يومين في مقر المحمية بـ "خبة العمود"، بمشاركة 56 متدربًا من جوالة المحمية، الذين تم تأهيلهم على النظام وتسجيل المخالفات، بما يتماشى مع المستهدفات الإستراتيجية للمحميات الملكية لعام 2030، والإستراتيجية الوطنية للثقافة.

وتأتي الورشة التدريبية ضمن مجالات التعاون بين هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية وهيئة التراث؛ لخدمة مواقع التراث داخل المحمية، والإسهام في التوعية بأهمية حفظ التراث الوطني، والحد من مخالفة الأنظمة المتعلقة بآثار وتراث المملكة العربية السعودية.

وتضمنت الورشة محاور متعددة شملت تعريف المشاركين بنظام الآثار والتراث العمراني، وتوضيح المواد الخاصة بمخالفات النظام، ومهام لجنة النظر في المخالفات، وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في النظام، ومهام مفتشي ضبط المخالفات، إلى جانب إيضاح العقوبات المترتبة على مخالفي نظام الآثار والتراث العمراني