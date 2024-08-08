نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح بوابة القبول للمنح الدراسية للطلبة غير السعوديين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، فتح بوابة القبول الإلكترونية للمنح الدراسية الداخلية للطلبة غير السعوديين للعام الجامعي 1446 هـ، ابتداءً من يوم السبت القادم، ولمدة أربع أيام، وذلك عبر الموقع الإلكتروني.

واشترطت الجامعة للمتقدم أن يكون الطالب مقيمًا في المملكة العربية السعودية إقامة نظامية سارية المفعول قبل بدء الدراسة، وألا يقل سن المتقدم عن (17) عامًا ولا يزيد عن (25) عامًا للمرحلة الجامعية، وأن يكون حاصلًا على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وأن تكون شهادته الثانوية صادرة من مدرسة حكومية أو من مدرسة معادلة لدى الجامعة، وأن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك. بالإضافة لعدد من الاشتراطات أعلنت عنها الجامعة بموقعها الإلكتروني