نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الإسلامي للتنمية يعلن برنامجًا لتحسين البنية التحتية الريفية بالمغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البنك الإسلامي للتنمية اليوم، عن زراعة 15500 هكتار من الأراضي بالمحاصيل، ومد 223 كيلومترًا من الطرق الريفية، في إطار التعاون مع المملكة المغربية ضمن مخطط المغرب الأخضر، وإستراتيجية قطاع الصحة، والبرنامج الوطني للطرق الريفية في المغرب.

ويعزز التعاون بين الطرفين، الاتصال والوصول إلى الخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية في المغرب، إلى جانب تطوير البنية التحتية، حيث يتضمن البرنامج بناء مستشفيين تحت الإنشاء، و21 مستوصفًا ريفيًا (اكتمل بالفعل)، مما يضمن وصول الجميع إلى خدمات الرعاية الصحية، إضافة لدعم خط التمويل الأصغر بقيمة 3.5 ملايين دولار، من أجل رواد الأعمال الريفيين والشركات الصغيرة، وتمكينهم من دفع تقدمهم التنموي والاقتصادي والاجتماعي.

وأكد البنك الإسلامي للتنمية، أن الشراكة طويلة الأمد مع المغرب تجسد التعاون العالمي الناجح بين بلدان الجنوب، باعتبار البنك ممولًا مشاركًا لمشاريع التنمية في المملكة المغربية، وسيواصل التعاون مع الحكومة في خطوات ملحوظة لتعزيز التنمية المستدامة بين المجتمعات الضعيفة، حيث يلتزم البنك بالحفاظ على هذه الشراكة وتعزيزها، وضمان استمرار الجهود التعاونية في تعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة