نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة السعودية للسياحة وغرفة جدة تختتمان سحوبات عروض الصيف في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - اختتمت الهيئة السعودية للسياحة أمس، بالشراكة مع غرفة جدة، حملة "عروض صيف جدة" التي استمرت على مدار شهر كامل، وتضمنت العديد من الأنشطة والعروض المميزة، إضافة إلى خصومات تصل إلى 70% يقدمها أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية.

وشارك في هذه الحملة عدد من الشركاء الإستراتيجيين والبلاتينيين، والشركاء الذهبيين، إضافة إلى مشاركة أكثر من 450 علامة تجارية محلية وعالمية من مختلف القطاعات، مثل: قطاع النقل، والترفيه، والسياحة، والبيع بالتجزئة، ومقدّمي الخدمات السياحية، وذلك للتعريف بجدة كوجهة سياحية من خلال تقديم حزمة من الباقات والعروض والفعاليات والأنشطة النوعية، إلى جانب إسهام الحملة في تعزيز نمو القطاع الخاص بالمملكة وتوفير فرص العمل الدائمة والموسمية.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أطلقت -في وقت سابق- برنامج صيف السعودية 2024 تحت شعار "تراها" الذي يستمر حتى آخر شهر سبتمبر في 7 وجهات سياحية متنوعة، هي: عسير، والباحة، والطائف، ووجهة جديدة هي البحر الأحمر، بجانب جدة والرياض والعلا، ويضم البرنامج أكثر من 550 منتجًا سياحيًا و150 عرضًا خاصًا لمختلف الفئات من العائلات والأطفال، ومحبّي المغامرة، والباحثين عن السياحة الفاخرة والاستجمام، والمهتمين بالثقافة والتاريخ.

كما يشهد برنامج صيف السعودية هذا العام عودة موسم جدة وانطلاق موسم عسير بعديدٍ من الحفلات، والفعاليات، والمنتجات المصمَّمة للعائلات والأطفال، إضافة إلى تنظيم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة، وبطولات الملاكمة العالمية في الرياض وجدة، والكثير من المنتجات التي تلبي تطلعات جميع أفراد العائلة من مختلف الفئات العمرية