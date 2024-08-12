موعد عودة الفصل الدراسي الأول 1446 للطلاب والطالبات بالسعودية

أحمد جودة - القاهرة - موعد عودة الفصل الدراسي الاول 1446 للطلاب والطالبات بالسعودية

يعد السؤال عن عدد الأيام المتبقية على بداية الفصل الدراسي الأول لعام 1446 من الأسئلة المتكررة في هذه الفترة، خاصةً مع تزايد القلق والتوتر بين الطلاب مع اقتراب العودة للدراسة. من خلال هذا المقال، يمكنك معرفة عدد الأيام المتبقية وفقًا للتقويم الدراسي، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل المتعلقة بالتقويم الذي يغطي جميع الفصول الدراسية الثلاثة.

كم يوم متبقي على بداية الفصل الدراسي الأول لعام 1446؟



يتبقى نحو 6 أيام فقط على بدء الدراسة في السعودية. وقد أوضحت وزارة التعليم لجميع الطلاب والطالبات أن موعد بدء الدراسة سيكون في التاريخ المحدد دون أي تأجيل. يُذكر أن عودة المعلمين إلى المدارس كانت في 11 أغسطس.

حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثالث؟

أكدت وزارة التعليم في السعودية أن الأنباء حول إلغاء الفصل الدراسي الثالث غير صحيحة. وأوضحت أن العام الدراسي سيستمر كما هو مخطط له، ويشمل ثلاثة فصول دراسية وفقًا للتقويم الدراسي المعلن. يمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالفصول الدراسية الثلاثة.

متى تبدأ الدراسة في السعودية؟



من المقرر أن تبدأ الدراسة في السعودية يوم 18 أغسطس 2024، أي أنه يتبقى 6 أيام فقط على بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب والطالبات.