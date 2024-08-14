نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 45 مليار ريال إنفاق السياح الوافدين من الخارج على مرافق الضيافة خلال عام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكّدت وزارة السياحة، أن إجمالي إنفاق السياح الوافدين إلى المملكة من الخارج خلال العام الماضي 2023م، تجاوز الـ(141 مليار ريال)، حيث كان الإنفاق على مرافق الضيافة الأعلى بين أوجه الإنفاق بـإجمالي إنفاق بلغ الـ(45 مليار ريال)، وذلك حسب ما ورد في التقرير السنوي للإحصائيات السياحية للعام 2023م الذي أصدرته الوزارة.

وأبانت الوزارة حسب التقرير السنوي، أن إنفاق السياح الوافدين على التسوق خلال العام الماضي تجاوز 25.5 مليار ريال، فيما بلغ الإنفاق على المواصلات والتنقل ما يقارب 21.5 مليار ريال، فيما بلغ الإنفاق على المأكولات والمشروبات ما يقارب الـ (19.4 مليار ريال)، وتجاوز الإنفاق على الأغراض الأخرى مبلغ 25.5 مليار ريال، وتجاوز إنفاق السياح الوافدين على الترفيه مبلغ (4.0 مليارات ريال).

يذكر أن عدد السياح الوافدين إلى المملكة من الخارج خلال العام 2023م، تجاوز 27 مليون سائح، وبلغ إجمالي إنفاقهم أكثر من (141 مليار ريال)، كما تجاوز عدد السياح المحليين والوافدين خلال العام الماضي (109 ملايين) سائح.