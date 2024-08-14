نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز تُطلق «صيتاثون» للتنافس في جودة واستدامة المبادرات المجتمعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي جائزة اجتماعية جديدة خامسة «صيتاثون» لتنضم لأخواتها الجوائز الاجتماعية الأربع وهي (أم الجود، تنسيق، المواطنة المسؤولة، وتحفيز)، في مبادرة تنم عن استمرار دعم الجائزة للعمل الاجتماعي ودعمًا للمبادرات المجتمعية ذات الأثر والاستدامة بكافة أشكالها وتكريم روادها من كل شرائح المجتمع وفئاته، خصوصا فئة الشباب.

وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث أن جائزة «صيتاثون» هي أحد مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز المبادرات المجتمعية الذي أطلقته جائزة الأميرة صيتة بداية هذا العام في 13 منطقة، وموجّهة لطلبة المرحلة الثانوية بنين وبنات في 10 مجالات، وتُنفَّذ بواقع 146 فريقًا تنافسيًا، وتستهدف 730 طالبًا وطالبة في المرحلة الثانوية في 13 منطقة إدارية و16 إدارة تعليمية عامة و47 محافظة تعليمية على مستوى المملكة، وتهدف لتجويد مخرجات المبادرات المجتمعية وتفعيلها وجعلها أكثر أثرًا واستدامة من خلال تعزيز المسؤولية الاجتماعية والقيم النبيلة لدى الشباب كقدرات بشرية خلاقة وواعدة وكصنّاع وسفراء مبادرات وقادة ورواد عمل اجتماعي يُراهن عليهم في المستقبل.

وأكد أن الجائزة بهذا التوجه إنما تؤكد ريادتها لقيادة العمل الاجتماعي في المجتمع، إذ تهدف جائزة «صيتاثون» إلى تدريب وتنمية القدرات البشرية للشباب في المرحلة الثانوية، وتشجيع روح الإبداع والابتكار لديهم وتخريج سفراء مبادرات مجتمعية ذات أثر واستدامة وينافسون عالميًا.