نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مواطنًا تعطل قاربه في عرض البحر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع الموسم بمنطقة جازان مواطنًا، وتم تقديم المساعدة له إثر تعطل قاربه في عرض البحر.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية ومتابعة حالة الطقس وتوخي الحذر أثناء التقلبات المناخية والتأكد من سلامة الواسطة البحرية قبل الإبحار والاتصال بالرقمين 911 في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و994 في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.