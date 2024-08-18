نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعودي يوصِّل 444 لعبة إلكترونية بتلفزيون واحد ! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مؤسسة جينيس لتسجيل الأرقام القياسية أمس الأول أن السعودي إبراهيم الناصر حقق رقمًا قياسيًا بتوصيل 444 جهازًا للألعاب الإلكترونية بجهاز تلفزيون واحد! ويبدو أن الناصر دأب على الاحتفاظ بألعابه الإلكترونية، وعدم التخلص منها مهما تقادمت.

ولاحظ الناصر أنه يملك مجموعة كبيرة من أجهزة اللعب الإلكتروني، لكنه لا يقوم بتشغيلها بسبب استخدام أجهزة أحدث منها.

وأشارت غينيس للأرقام القياسية إلى أن الناصر استخدم أكثر من 12 محولًا لنقل الصور العالية الوضوح HDMI. كما استخدم أكثر من 30 سلك RCA لتوصيل أجهزته المصنوعة في الفترة السابقة لظهور التوصيل العالي الوضوح.

وأشارت غينيس إلى أن الناصر يملك مجموعة كبيرة من الأجهزة، بعضها غدا نادر الوجود. وأشار الناصر إلى أنه ينفق بلا حدود على تنظيف وحفظ أجهزة تشغيل الألعاب الإلكترونية التي يملكها، بحيث يندر أن تتناثر الأسلاك مشوهة المكان. ووصف مجموعته بأنها «أشبه بالمتحف».

وقال إنه لهذا السبب ينفق وقتًا طويلًا في تنظيم الأسلاك الخاصة بتلك الأجهزة.