نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الداير يشهد انطلاقة العام الدراسي ويشارك الطلاب يومهم الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، يرافقه مدير مكتب الداير الدكتور مفرح بن مسعود المالكي، ورئيس قسم أداء التعليم في إدارة تعليم صبيا، بدء العام الدراسي الجديد 1446ه‍ـ في مدارس المحافظة التي تقع شرق منطقة جازان.

واطلع المحافظ على جاهزية المنشآت التعليمية لاستقبال الطلاب والطالبات وأجرى جولة في الفصول الدراسية واطلع على برامج التهيئة وسير العملية التعليمية والاستعدادات، مشاركًا الطلاب يومهم الدراسي الأول في مدرسة الداير الابتدائية.

وشدد محافظ الداير على تسخير الإمكانات كافة؛ من أجل تهيئة جو تعليمي محفز للطلاب والطالبات، منوّهًا بما يجده قطاع التعليم من حرص ودعم من لدن أمير المنطقة ونائبه؛ لتحقيق مستهدفات رؤية 2030م.