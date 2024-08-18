نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الديوان الملكي: وفاة الأميرة موضي بنت سعود الكبير آل سعود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الديوان الملكي بيان نعي فيه وفاة الأميرة موضي بنت سعود الكبير آل سعود.

وجاء نص البيان التالي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / موضي بنت سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 15 / 2 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".