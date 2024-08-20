نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتخبات السعودية تواصل استعداداتها لألعاب باريس البارالمبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل المنتخبات السعودية استعداداتها للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية الـ 17 التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 28 أغسطس الحالي وحتى الثامن من سبتمبر المقبل.

وتحتضن دول الصين وبولندا وهولندا، استعدادات الرياضيين السعوديين والبالغ عددهم 9 لاعبين ولاعبات يتنافسون في 5 رياضات هي: ألعاب القوى، والتايكوندو، كرة الطاولة، رفع الأثقال والترويض.

ويخضع لاعبو ألعاب القوى عبدالرحمن القرشي وحسن دوشي ونور الصناع وعلي النخلي وسارة الجمعة، إضافة إلى إياد آل تريك (التايكوندو) وعدنان سعيد (رفع الأثقال)، إلى تدريبات "صباحية ومسائية" لياقية وتكتيكية مكثفة، بمدينة لوبلن البولندية، تحت إشراف الأجهزة الفنية لكل لعبة، حيث يستمر الإعداد حتى موعد وصولهم إلى باريس في الـ26 من أغسطس الحالي.

وتواصل لاعبة كرة الطاولة غالية العنزي، استعدادها للمرحلة الأخيرة من المعسكر المقام بمدينة جننق الصينية، بالمشاركة مع لاعبي المنتخب الصيني الذي سيدخل منافسات دورة باريس، على أن تختتم المعسكر السبت المقبل.

وفي مدينة بارخام الهولندية يواصل الفارس أحمد شربتلي (الترويض) معسكره التدريبي الذي انطلق في الأول من يوليو الماضي، ركز من خلالها على تحسين نقاط الضعف في بعض الحركات، وتكثيف الحصص التدريبية مع الخيل 3 مرات في الأسبوع مع حصص تحفيزية