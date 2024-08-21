نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بارالمبية الدراجات يبدأون أولى مراحل الإعداد لـ "بـطولة العالم للطريق 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ المنتخب السعودي للدراجات البارالمبية المرحلة الأولى من فترة الإعداد لـ" بـطولة العالم للطريق 2024 " التي تستضيفها مدينة زيورخ السويسرية في الـ 21 من سبتمبر المقبل.

وضمت قائمة الأخضر في المعسكر المقام بمدينة الرياض حتى 31 أغسطس الحالي، 6 لاعبين هم: محمد المري، فهد الدوسري، محمد الكعبي، عبدالله المعلوي، عدي الشراري، أحمد العلواني.

ويتضمن البرنامج الإعدادي لأبطال الأخضر بإشراف المدرب محمد عبدالعزيز، تدريبات صباحية ومسائية تشمل تمارين لياقية وفنية منوعة في الطريق وصالة اللياقة