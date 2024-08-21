نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يُكرم 17 مخترعًا من منسوبي الجامعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كرّم رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، في مقر الجامعة اليوم، ‏‎17 مخترعًا ممن تم تسجيلهم لبراءات اختراع من مكتب الولايات المتحدة الأمريكية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية (USPTO).

وثمّن معالي رئيس الجامعة، الإنجازات التي تحققت للجامعة وما قدمته وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ومركز الابتكار وريادة الأعمال من خدمات للمخترعين، مشيرًا إلى أهمية العمل على الابتكارات التي يكون لها الأثر الاقتصادي ويحقق مستهدفات الجامعة في الاستثمار والبحث العلمي.

من جانبها أكّدت رئيس مركز الابتكار وريادة الأعمال الدكتورة سوسن بنت عبد الكريم المؤمن، سعي الجامعة من خلال خطتها الإستراتيجية 2025م، لإطلاق مبادرات محفزة للابتكار وريادة الأعمال وحفظ حقوق الملكية الفكرية، ومن ضمنها مبادرة "إيداع وتسجيل براءات الاختراع"، موضحةً أنّ المبادرة تهدف إلى التوعية بحقوق الملكية الفكرية وتعزيزها، من خلال تنظيم ورش عمل تعريفية، وزيارة الكليات، وتوفير خدمات إلكترونية تسهل عملية التسجيل.

وفي ختام الحفل، كرّم معالي رئيس الجامعة المخترعين الـ (17) الذين يمثلون مختلف الأقسام العلمية، حيث يُعد هذا الإنجاز ثمرة مبادرة برنامج إيداع وتسجيل براءات الاختراع التي أطلقها مركز الابتكار وريادة الأعمال، وهي إحدى مبادرات الجامعة لدعم وتعزيز تسجيل براءات اختراع منسوبيها، وحفظ مكتسبات الجامعة في المجالات الفكرية