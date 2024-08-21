نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي الطائف يجمع نخبة خيل الثلاث سنوات ومنافسة قوية للخيل المنتجة محليًا في كأس جامعة الطائف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشهد نادي سباقات الخيل للفروسية منافسات الأسبوع الثامن من موسم سباقات الطائف على ميدان الملك خالد بالحوية في الحفلات الثلاث الـ22 والـ23 والـ24 أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 22_23_24 أغسطس 2024 بمجموع جوائز تخطى الثلاثة ملايين ريال موزّعة على 27 شوطًا تختلف فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة، حيث ينطلق أول أشواط يوم الخميس في تمام الساعة 4:05 عصرًا المخصص لخيل الإنتاج تكافؤ من 0 إلى 70 درجة ويُختتم بالشوط التاسع المخصص لخيل الإنتاج تكافؤ من 0 إلى 69 درجة لعمر الأربع سنوات وأكثر وعلى مسافة 2400 متر.

كما تشهد أشواط يوم الجمعة إثارة وقوة في الأشواط، ويعد من أبرزها كأس جامعة الطائف مفتوح الدرجات للخيل المنتجة محليًا عمر الثلاث سنوات فأكثر وعلى مسافة السرعة 1400 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال نصفها تذهب لصاحب المركز الأول، ومن أبرز المرشحين في هذا الكأس الجواد تاج العلياء الذي يحمل التصنيف الأعلى من بين المشاركين بدرجة 103 للمالك الشريف هزاع شاكر العبدلي وبتدريبات عبدالعزيز الموسى وبقيادة الخيال نايف العنزي، ويدخل ضمن قائمة الخيل المرشحة الجواد أنهمر للمالك عايض صنات الشيباني وبتدريبات عايض الشيباني وبقيادة الخيال فواز وناس، وكذلك من ضمن الأسماء اللامعة الفرس شقراء سلطان بشعار الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز وبتدريبات شالح العضياني وبقيادة الخيال وجبرتو راموس.

وعن أشواط يوم السبت تذهب المنافسة والقوة لشوطي المزاد وكأس ديربي الطائف، كما خصص الشوط السابع من يوم السبت لإسهام نادي سباقات الخيل للأفراس المباعة في مزاد 2023 على مسافة 1400 متر وبجائزة قدرها 500 ألف ريال وتتصدر الترشيحات المهرة ميتوليا للمالك سعود محمد سعود آل علي، وبتدريبات بدن السبيعي وبقيادة الخيال فهد الفريدي، وكذلك من ضمن الأفراس المرشحة المهرة دكتوره سلوى للمالك سعد علي بن بدن وبتدريبات بدن السبيعي وبقيادة الخيال كاميليو أوسبينا، وفي الشوط الثامن خصص لمساهمة نادي سباقات الخيل للحصن المباعة في مزاد 2023 على مسافة 1400 متر وبجائزة قدرها 500 ألف ريال، ومن الأسماء المرشحة لهذا الشوط المهر الوارف للمالك نايف عقيل دغيم المطيري وبتدريبات بدن السبيعي وبقيادة الخيال فهد الفريدي، وكذلك الجواد بُعد قاس للمالك محمد بن عبدالرحمن بن خزيم وبتدريبات هشام عبدالواحد وبقيادة الخيال محمد الدهام.

وفي الشوط التاسع خصص لكأس ديربي الطائف مفتوح الدرجات عمر الثلاث سنوات فقط وعلى مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 400 ألف ريال، كما يتصدر الترشيحات الجواد أجودي للمالك الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، وبتدريبات ثامر الديحاني، وبقيادة الخيال محمد الدهام، ويحمل تصنيف 101 درجة الأعلى من بين المشاركين، ومن ضمن المرشحين كذلك الجواد سلام الخير بشعار شركة مربط عذبة بتدريبات لوكاس جايتن وبقيادة الخيال أليكسس مورينو، وأيضًا من ضمن المرشحين الجوادين الله كريم وهقيت بالشعار الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتدريبات أحمد محمود، كما نتمنى التوفيق لجميع المشاركين من ملاك ومدربين وخيالة