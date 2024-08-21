رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يلتقي رئيس سلطة النقد في جزر المالديف

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أحمد جودة - القاهرة -

التقى رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر اليوم، في المقر الرئيسي للبنك الإسلامي للتنمية بجدة، رئيس ومحافظ سلطة النقد في جزر المالديف الدكتور أحمد منور.

وركز الاجتماع على مناقشة تعميق التعاون في قطاع التمويل الإسلامي.

وتطرق إلى المشاريع الجارية في جزر المالديف، ومراجعة منتصف المدة، لإستراتيجية الشراكة بين الدول الأعضاء في جزر المالديف (MCPS)، بما يضمن التوافق مع الأهداف التنموية للبلاد