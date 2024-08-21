نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المبادرة الوطنية المشتركة لتعزيز الابتكار الرقمي تختتم أعمالها بالرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتمت اليوم أعمال المبادرة الوطنية المشتركة لتعزيز الابتكار الرقمي في المركز الوطني للفعاليات تحت مسمى (EventTech)، التي نظمها المركز الوطني للفعاليات بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال الرقمية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، دعمًا للمنظومة الريادية لقطاع الفعاليات بما يحقق الوصول إلى فرص وحلول رقمية مبتكرة تسهم في تحقيق المستهدفات الإستراتيجية للمركز وتلبي طموحاته، وذلك بمركز ريادة الأعمال الرقمي الرئيسي في مدينة الرياض.

وتضمنت فعاليات اليوم الأخير من المبادرة، ضمن سلسلتها الثرية بالمعرفة، حوار مفتوح تحت عنوان "الابتكار الرقمي ودوره في صناعة الفعاليات"، تناولت الابتكار الرقمي ودوره في صناعة الفعاليات من خلال توفير تجارب تفاعلية مخصصة عبر تقنيات مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وإسهاماتها في توسيع النطاق العالمي للفعاليات، كما ناقشت دور التكنولوجيا الرقمية في الإدارة الفعّالة للفعاليات.

كما شمل اليوم الختامي عرضًا من "Code Demo Day" تحت عنوان "حلول تمويلية لأصحاب المشاريع الناشئة"، استهدفت المستثمرين والصناديق والشركات الاستثمارية، وسلطت الضوء على أهمية الابتكار في المشاريع، وتفعيل التقنيات الحديثة وتحقيق الاستفادة المثلى منها، إضافةً إلى استعراض الفرص المتاحة للشركات الناشئة من ما تتيحه المملكة من تسهيلات وتشجيع لرواد الأعمال.

وكانت قد شملت أعمال المبادرة، التي انطلقت منذ يوم الأحد 18 أغسطس 2024م، ورش عمل وجلسات عصف ذهني لحصر الفرص والتحديات، كما ضمت برنامج سلسلة خبراء تقنية الفعاليات -كأول المخرجات لهذه المبادرة- وذلك بالشراكة مع مركز ريادة الأعمال الرقمية (CODE) الذي قدم الدعم الكامل لتنفيذ هذا النوع من البرامج التي تستهدف المستثمرين ورواد الأعمال والخبراء والمهتمين في مجال الفعاليات.

يذكر أن المبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار الرقمي بالمركز الوطني للفعاليات من خلال عمل وطني مميز، وتحقيق التكامل المنشود بين الجهات الحكومية، وذلك تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، كما تسهم في تمكين وتسريع التحول الحكومي الرقمي في قطاع الفعاليات بكفاءة وفعالي، فيما تعمل على خلق تجربة فريدة من نوعها من خلال التعاون مع الجهات الحكومية، وتسخير خبراتها الرائدة في مجال الابتكار