نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - متى يبدأ موسم العقارب 2024؟.. وعلاقة تسميته بهذا الاسم لفصل الشتاء؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسمع الكلثير ممن هم خارج المملكة العربية السعودية بموسم العقارب، الذي يثير اهتمام الكثيرين في الفترة الحالية. مع اقتراب هذا الموسم، يكثر التساؤل حول توقيته وأسباب تسميته. يعتبر موسم العقارب جزءًا من تقسيمات فصل الشتاء التقليدية، حيث يُطلق العرب أسماء مختلفة على هذا الفصل، وقد قسموه إلى ثلاثة مواسم: المريعانية، الشبط، والعقارب.

موعد ومدة موسم العقارب

من المقرر أن يبدأ موسم العقارب 2024 في العاشر من فبراير الجاري، الذي يصادف يوم الجمعة، ويستمر حتى دخول فصل الربيع. يمتد موسم العقارب عادةً بين 33 و39 يومًا، ويتم تقسيمه إلى ثلاث فترات، كل واحدة منها تستمر نحو 13 يومًا. وتسمى هذه الفترات: "سعد الجزار" في البداية، تليها فترة "سعد بلعا"، وأخيرًا "سعد آل سعود". ومع نهاية موسم العقارب، ينتهي فصل الشتاء رسميًا، ويتم الانتقال إلى الأجواء المعتدلة لفصل الربيع.

سبب التسمية

من الأسئلة المتكررة عن موسم العقارب هو سبب تسميته بهذا الاسم. يعود السبب إلى الظروف الجوية المميزة التي تحدث خلال هذا الموسم، حيث يشهد فصل الشتاء في نهايته هجمات باردة مفاجئة، مما يجعل الأجواء أكثر برودة ويعزز الشعور بالتغيير بين نهاية الشتاء وبداية الربيع.

موسم العقارب يمثل مرحلة انتقالية هامة بين فصل الشتاء وبداية فصل الربيع، ويأتي بتفاصيله الفريدة التي تجعله موضوعًا مثيرًا للفضول. من خلال معرفتنا بتوقيت بدء الموسم ومدة استمراره، بالإضافة إلى فهمنا للأسباب التي أدت إلى تسميته بهذا الاسم، يمكننا التمتع بتجربة فريدة من نوعها خلال هذه الفترة الانتقالية. إن الاهتمام الكبير بموسم العقارب يعكس ارتباط الناس العميق بالعادات والتقاليد، فضلًا عن تقديرهم للطبيعة ودوراتها. مع اقتراب نهاية فصل الشتاء وبداية الربيع، ستبدأ الأجواء بالتغير، مما يعد بإطلالة جديدة وممتعة على الطبيعة.