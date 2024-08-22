نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضور فاعل للفتاة السعودية في المؤتمر الكشفي العالمي بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت فتيات الكشافة السعودية المُشاركات ضمن الوفد الكشفي السعودي بالمؤتمر الكشفي العالمي الـ 43 المنعقد حاليًا في القاهرة، حضورًا بارزًا وفاعلًا أثبت كفاءة الفتاة السعودية وتميزها في كل المحافل.

وقد ظهر ذلك من خلال تفاعلهن في ورش العمل التي أُقيمت ضمن فعاليات المؤتمر التي شملت النهج والإستراتيجيات، وبناء السلام، والإدماج في الكشافة، وتحديث العلامة التجارية، كما برزن خلال مشاركتهن في الأمسية الدولية التي تضمنت تقديم القهوة السعودية والعديد من الأكلات الشعبية وأنواع التمور بالمملكة والتعريف بها.

وأسهمن في المعرض الكشفي السعودي الذي عُرضت فيه بعض الصور الفوتوغرافية لنماذج من أعمال الكشافة السعودية في خدمة المجتمع ومن أبرزها خدمة الحجاج والمعتمرين، والبيئة، حيث قدمن شرحًا للضيوف والزوار والمشاركين من المؤسسات والمنظمات العالمية المختلفة.

كما كان لهن حضورهن في الجلسات العامة بالمؤتمر ومن أهمها جلسة القيادة من أجل النجاح، وإطار تخطيط المنظمة الكشفية العالمية للأعوام الثلاثة القادمة، والاتجاهات في العالم، وإستراتيجية الكشفية القادمة.

وكان المؤتمر الكشفي العالمي الـ 42 الذي عُقد افتراضيًّا خلال الفترة من 24 إلى 29 أغسطس 2021، قد شهد أول مشاركة للفتيات الكشافة السعودية بالمؤتمرات الكشفية العالمية حينما رأَسَ الوفدَ السعودي بالمؤتمر صاحبة السمو الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله رئيسة لجنة فتيات الكشافة السعودية، وشارك ضمن الوفد الكشفي السعودي 6 من فتيات كشافة المملكة