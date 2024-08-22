نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة الطائف تطرح 11 فرصة للاستثمار البلدي في رنية لمجمعات طبية وتجارية وتعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرحت أمانة الطائف ممثلة في بلدية محافظة رنية، 11 فرصة استثمارية في منافسة عامة، وذلك على بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص".

وشملت الفرص الاستثمارية المطروحة إنشاء مجمعات عيادات طبية ومدارس أهلية ومحطات وقود وتشغيل لوحات دعائية الكترونية وتشغيل مجمعات تجارية ومحلات.

ودعت الراغبين في الاستثمار والاطلاع على تفاصيل كل فرصة، مراجعة بوابة "فرص".