نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجمع الرياض الصحي الثاني يكثّف التوعية عن أهمية الرضاعة الطبيعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلق تجمع الرياض الصحي الثاني، حملات ميدانية داخلية من داخل مكوناته الصحية وخارجية ميدانية، تزامنًا مع الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، شملت المجمعات التجارية، والمؤسسات الحكومية لتكثيف التوعية عن أهمية والتثقيف بأهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها على صحة الأم والطفل.

وبيّن التجمع أن هذه الحملات تأتي لتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية، وما يحتويه حليب الأم من العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل للنمو وحمايته من الأمراض، وتضمنت البرامج المصاحبة إقامة أركان توعوية، ومحاضرات علمية، بالإضافة إلى مواد تثقيفية توضح الفوائد الصحية المتعددة للرضاعة الطبيعية، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة، وكذلك شرح لطرق الرضاعة الصحيحة بمشاركة عدد من المختصين في هذا المجال.

ويسعى تجمع الرياض الصحي الثاني على تفعيل مثل هذه المبادرات الميدانية، إيمانًا بأهمية دوره تجاه المجتمع لتعزيز الوعي الصحي، ونشر ثقافة الوقاية من الأمراض، والتأكيد بشكل مباشر من خلال الرسائل التوعوية على دعم الرضاعة الطبيعية وعلاقتها بالصحة النفسية، ودور التغذية الجيدة، وأثرها في صحة الأم المرضع والطفل