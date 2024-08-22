نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول أولى سفن الإرشاد الملاحي ورفع العلم السعودي عليها بميناء جدة الإسلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي اليوم، أولى سفن الإرشاد الملاحي، بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، وذلك ضمن عقود الإسناد الجديدة بقدرات عالية تصل إلى 3800 كيلو وات وأبعاد 11،6م، وغاطس 4،16م، وبسرعة تصل إلى 12،5 عقدة.

وتتميز السفن الملاحية الجديدة التي تم رفع العلم السعودي عليها بتجهيزها وفق أحدث التقنيات في صناعة القاطرات، والمخصصة لقطر سفن الحاويات الجيل الخامس؛ لتكون إضافة للقاطرات البحرية، مما يسهم في رفع الأداء التشغيلي للعمليات الإرشادية بالميناء، وتحقيق مؤشرات الأداء التشغيلية المستهدفة، كما تعمل السفن الملاحية على مساعدة السفن البحرية الكبيرة للدخول والخروج بأمان من الموانئ وفي الرسو على الأرصفة البحرية.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ وقعت أربعة عقود لتقديم الخدمات البحرية باستثمارات من قبل القطاع الخاص تتجاوز مليار ريال، وذلك مع شركتي "الزامل للخدمات البحرية"، و"ناغي للأعمال البحرية"؛ لتقديم مجموعة من الخدمات في 8 موانئ في المملكة، بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والمركز الوطني للتخصيص