أحمد جودة - القاهرة - السعودية تحتفل باليوم الوطني الـ94: فعاليات ومظاهر احتفالية في 23 سبتمبر 2024

السعودية تحتفل باليوم الوطني الـ94: فعاليات ومظاهر احتفالية في 23 سبتمبر 2024.. يحتفل السعوديون سنويًا باليوم الوطني السعودي، الذي يرمز لتأسيس المملكة العربية السعودية. هذا اليوم، الذي يوافق 23 سبتمبر، يحيي ذكرى توحيد الملك عبدالعزيز آل سعود لعدد من القبائل تحت حكمه في عام 1932، وتغيير اسم البلاد إلى المملكة العربية السعودية.

السعودية تحتفل باليوم الوطني الـ94: فعاليات ومظاهر احتفالية في 23 سبتمبر 2024

في عام 2024، يوافق اليوم الوطني الذكرى الرابعة والتسعين لتأسيس المملكة، ويصادف 20 ربيع الأول 1446 هجريًا، وتشهد المملكة احتفالات واسعة في هذا اليوم، حيث يتم تزيين الشوارع والمباني بأعلام خضراء، ويُقدّم لجميع المواطنين إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

تشمل الفعاليات العسكرية عروضًا للطائرات التي تطلق دخانًا أخضر، وكذلك الألعاب النارية. كما تقوم المولات التجارية بتقديم عروض وتخفيضات بمناسبة اليوم الوطني، احتفالًا بالتقدم الذي حققته المملكة.