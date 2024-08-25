أحمد جودة - القاهرة - إجازة اليوم الوطني السعودي: عطلة ممتدة ومشاركة وطنية في ذكرى توحيد المملكة

إجازة اليوم الوطني السعودي: عطلة ممتدة ومشاركة وطنية في ذكرى توحيد المملكة.. أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تحديد عطلة اليوم الوطني السعودي، الذي يُعد من المناسبات البارزة في المملكة ويُحتفى به على مستوى البلاد. تأتي هذه العطلة كجزء من احتفالات المملكة بذكرى توحيدها، حيث تُعتبر عطلة مدفوعة الأجر لجميع القطاعات الحكومية والخاصة. وتولي الوزارة والحكومة اهتمامًا خاصًا بهذه المناسبة لتعزيز الفخر الوطني وتعميق الهوية الوطنية، مما يُعزز الشعور بالانتماء بين المواطنين.

إجازة اليوم الوطني السعودي: عطلة ممتدة ومشاركة وطنية في ذكرى توحيد المملكة

تشهد المملكة خلال عطلة اليوم الوطني العديد من الفعاليات الاحتفالية، حيث تُرفع الأعلام السعودية في المؤسسات الحكومية والخاصة، وتُزين الشوارع والميادين العامة بألوان العلم الوطني. تعكس هذه الاحتفالات مشاعر الفخر والاعتزاز لدى المواطنين، وتُبرز الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة منذ توحيدها.

فيما يخص المدارس، قررت وزارة التعليم منح عطلة رسمية للطلاب والمعلمين وكافة الكوادر الإدارية بمناسبة اليوم الوطني. تبدأ العطلة من يوم الجمعة وتستمر حتى يوم الاثنين، نظرًا لتوافق عطلة نهاية الأسبوع مع العطلة الرسمية ليومي الأحد والاثنين، الموافقين 19 و20 ربيع الأول في التقويم الهجري و22 و23 سبتمبر في التقويم الميلادي. ويستفيد الطلاب من إجازة متصلة تستمر أربعة أيام.

أما بالنسبة للموظفين، فقد نص مرسوم ملكي صادر في عام 2005 على اعتبار اليوم الوطني السعودي عطلة رسمية في كافة أنحاء المملكة، مع توفير إجازة مدفوعة الأجر ليوم واحد لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ويشارك المواطنون في احتفالات وأنشطة متنوعة بمناسبة اليوم الوطني، مما يساهم في تعزيز الروح الوطنية بين الجميع.