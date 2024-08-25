نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشؤون الإسلامية السعودي يلتقي سفير المملكة في القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني، في العاصمة المصرية القاهرة.

ويأتي ذلك على هامش مشاركة الشيخ عبداللطيف آل الشيخ في المؤتمر الدولي الـ35 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وخلال اللقاء، جرى استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.