جامعة الملك عبدالعزيز تبرم مذكرة تفاهم في مجال خدمات الأعمال البيئية البحرية

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أحمد جودة - القاهرة - أبرمت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بكلية علوم البحار اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية "سيل"، وذلك في إطار تنمية وتطوير التعليم والتدريب في مجال خدمات الأعمال البيئية البحرية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى.

وتتعلق المذكرة بالتعاون في مجال المختبرات البيئية وإعداد الأبحاث العلمية والعمل على المسوحات البيئية البحرية وتقديم الاستشارات البيئية العلمية، فيما يتعلق بمجالات حماية البيئة البحرية والعمل على استحداث وتطوير البرامج التدريبية النوعية في مجالات البيئة البحرية.

يذكر أن الجامعة تسعى من خلال الشراكات الإستراتيجية الفاعلة إلى تحقيق الريادة والتميز في بناء مجتمع المعرفة، للمساهمة في دعم وتحقيق التطلعات الوطنية لرؤية المملكة