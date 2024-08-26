نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة "كاساو" تستضيف مدير المعهد الدولي لتقنية النانو في محاضرة عن الابتكار في طب النانو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنظم جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية "كاساو" الأربعاء المقبل محاضرة علمية بعنوان "الابتكار في استخدامات طب النانو وتطبيقه" يقدمها مدير المعهد الدولي لتقنية النانو الدكتور تشاد ميركين، وجورج ب راثمان، الحاصل على جائزة الملك فيصل للعلوم عام 2023م، وذلك بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية بالرياض وتنقل عبر الاتصال المرئي بالتزامن مع المدن الجامعية في جدة والأحساء.

يذكر أن المحاضر الدكتور تشاد قد نال جائزة الملك فيصل لمساهمته المتميزة في تقديم مفهوم الجسيمات النانوية كذرات، والحمض النووي كروابط لتصميم مواد بلورية وظيفية كبيرة الحجم، وإثراء ذخيرة أدوات الكيمياء والمواد، وتحديد العصر الحديث لتكنولوجيا النانو، مما شكّل بحد ذاته تطورًا حديثًا في هذا المجال، وتحسين قدرة هذه التقنية للقيام بحلول جذرية في علاج الأمراض واستكشافها.

وتأتي المحاضرة ضمن إسهامات "كاساو" الجادة في استقطاب الخبراء والعلماء في المجالات الطبية لإلقاء محاضرات نوعية وإقامة ورش تدريبية تشكّل اتجاهًا بارزًا في زيادة استفادة كوادرها وممارسيها بالنماذج العلمية المرموقة، مما يتيح فرصة تنموية حقيقية في مجال الأبحاث الطبية والابتكارات التي يصنعها كوادر كاساو في مدنها الجامعية الثلاث