نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "يا حبيب المصطفى.. سافر لأرض الحبيب".. أسعار عمرة المولد النبوي 2024 لهذه الفئات فقط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 2024، يتزايد اهتمام المسلمين بأداء مناسك العمرة في هذا الوقت المبارك، كوسيلة للتقرب إلى الله وإحياء ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبدأ الكثيرون بالبحث عن أسعار برامج عمرة المولد النبوي لهذا العام، حيث يعتبر هذا الوقت من أقدس الأوقات للمسلمين.

موعد المولد النبوي الشريف 2024

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 2024 ستحل في الثاني عشر من شهر ربيع الأول، والذي يوافق السادس عشر من سبتمبر، وفي هذا اليوم يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بمولد النبي الكريم، ويسعى الكثيرون لأداء العمرة للتعبير عن حبهم وولائهم للنبي صلى الله عليه وسلم.

أسعار عمرة المولد النبوي 2024

وتتفاوت أسعار برامج عمرة المولد النبوي 2024 بناءً على مستوى الخدمة ونوع البرنامج المختار، وكذلك حسب عدد الأفراد في المجموعة؛ وفيما يلي تفاصيل أسعار برامج العمرة للفئات المختلفة:

المستوى الأول (4 نجوم)

سعر الغرفة الثنائية: 33،000 جنيه.

33،000 جنيه. سعر الغرفة الثلاثية: 29،500 جنيه.

29،500 جنيه. سعر الغرفة الرباعية: 27،500 جنيه.

المستوى الثاني (5 نجوم)

سعر الغرفة الثنائية: 49،000 جنيه.

49،000 جنيه. سعر الغرفة الثلاثية: 41،700 جنيه.

41،700 جنيه. سعر الغرفة الرباعية: 27،900 جنيه.

كيفية اختيار برنامج العمرة المناسب

عند اختيار برنامج العمرة، يجب مراعاة عدة عوامل، منها: