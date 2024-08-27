نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 33 لشهر سبتمبر 2024 "حقيقة أم شائعة"؟.. وزارة الموارد البشرية توضح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت مؤخرًا العديد من الأخبار المتعلقة بتأجيل صرف الدفعة 33 من الضمان الاجتماعي المطور لشهر سبتمبر 2024، مما أثار قلق المستفيدين من هذا البرنامج، وتساؤلات كثيرة تم توجيهها إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول صحة هذا الخبر، وفي هذا المقال سنستعرض الحقيقة وراء تلك الأخبار، بناءً على البيان الرسمي الصادر عن الوزارة.

حقيقة تأجيل صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 33

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيان رسمي أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن تأجيل صرف الضمان الاجتماعي المطور للدفعة 33 لشهر سبتمبر 2024، وأكدت الوزارة أنه لم يتم الإعلان عن أي تغييرات أو تعديلات في مواعيد صرف الدفعات من قبل الضمان الاجتماعي المطور، ووفقًا للبيان سيتم صرف الدفعة 33 في الموعد المحدد سابقًا، وهو يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024.

وأضاف البيان أنه في حال صادف يوم الصرف عطلة رسمية، قد يتم تبكير موعد الصرف بيوم واحد أو تأجيله ليوم واحد، وسيتم الإعلان عن ذلك مسبقًا من قبل الجهات المختصة.

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي 2024

ولتجنب الشائعات والتأكد من المعلومات المتعلقة بدفعات الضمان الاجتماعي، وفرت وزارة الموارد البشرية إمكانية الاستعلام عن دعم الضمان الاجتماعي بشكل إلكتروني. يمكنك متابعة خطوات الاستعلام التالية:

زيارة بوابة وزارة الموارد البشرية الإلكترونية:

انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي:

استخدم اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي.

الدخول إلى صفحة الخدمات الإلكترونية:

اختر "الخدمات الإلكترونية" من القائمة الرئيسية.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي:

ابحث عن خدمة "الاستعلام عن الضمان الاجتماعي" وقم بالضغط عليها.

إدخال البيانات المطلوبة:

املأ البيانات اللازمة بشكل صحيح مثل رقم الهوية ورقم الضمان الاجتماعي.

عرض التفاصيل:

اضغط على زر "استعلام" للحصول على تفاصيل موعد صرف الدفعة القادمة وقيمة الدعم المستحق.