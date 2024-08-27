نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 100 دولة و40 منظمة تشارك في مؤتمر التعدين الرابع تحت رعاية خادم الحرمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم وزارة الصناعة والثروة المعدنية مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الرابعة تحت شعار “تحقيق الأثر”، خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر في نسخته الرابعة، تجسد حرص القيادة الرشيدة ودعمها للمحافظة على المكتسبات التي حققها المؤتمر خلال النسخ الثلاث الماضية وحظيت بمتابعة مباشرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بمواصلة دفع الحراك التنموي في قطاع التعدين والصناعات المعدنية على مستوى العالم، مشيرًا إلى المكانة البارزة التي حققها مؤتمر التعدين الدولي، إذ بات ملتقى رئيسًا لجميع الجهات الفاعلة في قطاع التعدين، بدءًا من الحكومات وصولًا إلى الشركات التعدينية والمؤسسات المالية، وشركات الخدمات، ومراكز الأبحاث، والجامعات. مبينًا أن المؤتمر يتيح منصة حيوية لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التعدين والمعادن، واستعراض الفرص الواعدة المتاحة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع التركيز على سبل تحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية من هذا القطاع الحيوي.

100 دولة تشارك في المؤتمر

وأوضح الخريف أن الاجتماع الوزاري الذي سيعقد على هامش المؤتمر، سيحظى بمشاركة أكثر من 100 دولة، وما يزيد على 40 منظمة دولية حكومية وغير حكومية، يهدف إلى متابعة تنفيذ مبادرات الاجتماعات الوزارية السابقة، التي تشمل تطوير إطار استراتيجي للمعادن الحرجة في منطقة التعدين الكبرى الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، وإنتاج المعادن الخضراء في المنطقة باستخدام التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة، ووضع إطار للاستدامة يحدد التطلعات الإقليمية لإنتاج المعادن على أسس الشفافية في سلاسل التوريد، وبناء مراكز تميز في منطقة التعدين الكبرى لتمكين الاستثمار وبناء القدرات البشرية.

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن النسخة الرابعة من المؤتمر، التي ستعقد تحت شعار “تحقيق الأثر”، ستناقش إمكانات مناطق تعدينية جديدة في قطاعات التصنيع، وجذب استثمارات لقطاعات التعدين والمعالجة، إضافة إلى بحث مساهمة قطاع المعادن في تنمية المجتمعات وتأمين الطاقة النظيفة كمصدر للتكنولوجيا المتقدمة.

وأشارت الوزارة، إلى أن المؤتمر سيشهد انعقاد الاجتماع الوزاري في اليوم الأول الموافق 14 يناير 2025م، في حين ستنطلق في اليومين الثاني والثالث الجلسات الرئيسة بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، ورؤساء كبرى شركات التعدين من مختلف الدول.

ولفتت إلى أن من بين المشاركين الرئيس التنفيذي لشركة نيومونت للتعدين توم بالمر، وهي أكبر شركة تعدين للذهب في العالم، والرئيس التنفيذي لشركة تيك جوناثان برايس، إحدى أبرز شركات التعدين الكندية، ورئيس مجلس إدارة شركة ريو تينتو دومينيك بارتون، إحدى أكبر شركات التعدين في العالم، ورئيس شركة فالي البرازيلية للمعادن الأساسية مارك كوتيفاني، والمؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة (إيفانهو ماينز) روبرت فريدلاند، والرئيس التنفيذي لشركة معادن بوب ويلت، إضافة إلى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ترافيجورا» جيريمي وير، والرئيس التنفيذي لشركة أنجلو أمريكان دنكان وانبلاد، والرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن ICMMروهيتش داوان، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى.

وشهدت النسخة الثالثة من المؤتمر، التي عقدت في يناير 2024، مشاركة أكثر من 14 ألف مشارك من قادة الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومختصين تقنيين في هذا المجال من 133 دولة، إضافة إلى 100 راعٍ وعارض، بينما شارك في جلسات المؤتمر، التي بلغت 70 جلسة 250 متحدثًا من أصحاب المعالي الوزراء، والسفراء، ورؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر.

كما شهدت النسخة الماضية، إعلان التقديرات الجديدة للإمكانات المعدنية غير المستغلة في المملكة التي ارتفعت من 5 تريليونات ريال إلى 9.3 تريليون ريال بزيادة قدرها 90%، إضافة إلى توقيع 75 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تتجاوز 75 مليار ريال في مجال التعدين والصناعات التعدينية بين عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المشاركة في المؤتمر، واشتملت هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على مجالات الاستكشاف التعديني، والتمويل، والتقنية، وتطبيق معايير الاستدامة، والاستثمار في سلاسل الإمداد.



