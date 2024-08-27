نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرس الحدود.. ترقية 687 فردًا من مختلف الرتب والتخصصات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر مدير عام حرس الحدود المكلف اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني قرارًا بترقية 687 فردًا من منسوبي حرس الحدود، ابتداءً من تاريخ 1 / 2 / 1446هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

وأعرب اللواء الودعاني عن شكره لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، مثمنًا توجيهات ومتابعة الأمير لجميع الأعمال والمهمات التي يقوم بها رجال حرس الحدود.

وهنأ الأفراد المترقين، سائلًا المولى -عز وجل- لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهماتهم، وأن تكون الترقية حافزًا لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.