نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإدارة العامة للمرور توضح شروط التسجيل في مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر وأبرز خدماتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت منصة "أبشر" الخدمية في المملكة العربية السعودية خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، الذي يتيح للمستفيدين إمكانية المشاركة في مزاد إلكتروني لاستبدال اللوحات المعدنية التالفة أو شراء لوحات مميزة بخطوات إلكترونية ميسرة، من الحجز إلى السداد والاستلام، دون الحاجة للتوجه إلى الإدارة العامة للمرور، مما يعزز من تجربة المستخدمين ويجعلها أكثر سلاسة وكفاءة.

شروط التسجيل في مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر

وأوضحت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية الشروط المطلوبة للتسجيل في مزاد اللوحات الإلكترونية على منصة "أبشر"، والتي تشمل ما يلي:

دفع رسوم التسجيل في المزاد، التي تبلغ قيمتها 1000 ريال سعودي.

الحصول على توكيل رسمي في حال الاشتراك نيابة عن شخص آخر.

تسجيل جميع المعلومات المطلوبة على الموقع، بما في ذلك قيمة اللوحة.

توفر رخصة قيادة سارية المفعول.

استرداد قيمة التسجيل في المزاد في حال الرغبة في الانسحاب قبل انتهاء المزاد.

سداد قيمة اللوحة عند انتهاء المزاد بنجاح.

الالتزام بحضور المزاد الإلكتروني في الموعد المحدد.

استلام اللوحة المعدنية الجديدة خلال خمسة أيام من انتهاء المزاد.

خدمات منصة أبشر للأفراد 1446

كما توفر منصة "أبشر" الإلكترونية مجموعة متنوعة من الخدمات الخاصة بقطاع المرور داخل المملكة العربية السعودية، مما يسهل على المستخدمين إجراء المعاملات الحكومية دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب الرسمية، وتشمل هذه الخدمات:

سداد المخالفات المرورية إلكترونيًا.

الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة.

إسقاط المركبات المهملة من النظام.

خدمة الكفالة الإلكترونية في المرور.

حجز موعد لدى إدارة المرور.

الاستعلام عن رخصة سير المركبة.

معرفة مهلة سداد المخالفات المرورية.

الاستعلام عن رخصة القيادة الشخصية.

وتعتبر منصة "أبشر" من المبادرات الحكومية الرائدة التي تهدف إلى تحسين تجربة المواطنين والمقيمين في إجراء المعاملات الحكومية إلكترونيًا، من خلال توفير خدمات متعددة ومتكاملة تعزز من الكفاءة والشفافية وتوفر الوقت والجهد.